Підбурювали до СЗЧ й дезертирства та за гроші допомагали втекти – викрито злочинну схему адвоката і його дружини-поліцейської

За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрито і повідомлено про підозру адвокату та його дружині-поліцейській.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та пособництво дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Також повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України).

За даними слідства, адвокат спершу підбурював мобілізованих військовослужбовців до дезертирства, а потім за гроші допомагав їм залишити військові частини. Він на власному авто вивозив своїх «клієнтів» та допомагав із переховуванням.

Водночас спільниця використовувала своє службове становище для конспірації злочину, а також допомагала «вирішувати питання» із перетином блокпостів.

За свої «послуги» вони отримували від 15 000 до 40 000 гривень з одного військовослужбовця. Задокументовано щонайменше 5 таких фактів.

Організаторів схеми та військовослужбовців, які у такий спосіб самовільно залишили військову частину, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Мелітополі, оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора