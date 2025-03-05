Підготовка теракту в Києво-Печерській лаврі: зловмисник отримав 5 років вʼязниці

Голосіївський районний суд міста Києва визнав громадянина винним у незаконномук поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 лютого.

За матеріалами справи, восени 2023 року невстановлені особи вирішили влаштувати теракт на території Києво-Печерської лаври для створення видимості громадського спротиву видворенню священиків московського патріархату.

Службі безпеки України про злочинний план стало відомо від колекціонера старовинної зброї. Близько 10 років тому на одному із спеціалізованих форумів він познайомився із, ймовірно, громадянином Російської федерації. Чоловіки підтримували спілкування за допомогою месенджерів протягом тривалого часу, у тому числі щодо придбання різних колекційних виробів. Але з початком повномасштабної агресії громадянин РФ почав висловлювати радикально негативні погляди щодо України. Зрештою, одного дня він попросив свого українського товариша дістати йому певний перелік зброї і закопати в схроні та обіцяв заплатити 10 тисяч доларів.

Колекціонер, будучи вже військовослужбовцем ЗСУ, звернувся до правоохоронців. СБУ видала йому зі спецфонду 10 автоматів, 5 пістолетів Макарова, глушники, магазини та набої до зброї, які він під контролем відвіз та закопав у вказаному місці.

Росіянин писав, що в Києві є люди, які заберуть цю зброю, але потім висловив невдоволення, що у схроні не все, що він просив. Він повідомив, що в обумовленому місці співрозмовнику залишили половину раніше обіцяної суми коштів, а саме 5000 дол. США, та наполягав, щоб до схрону помістили ще снайперські гвинтівки Драгунова, обовʼязково з оптичними прицілами та глушниками. Така зброя під контролем працівників СБУ теж була поміщена до «схрону».

Пізніше росіянин запропонував іще один підробіток, а саме піти на територію Києво-Печерської лаври і поспостерігати за обстановкою, запамʼятати та надіслати місця розташування камер відео спостереження, постів поліції, розташування та кількість входів та виходів із території. Надалі росіянин запропонував свідкові 5000 дол. США за те, щоб він забрав на своєму авто і вивіз за межі Києва в обхід блокпостів двох виконаців. Ці люди мали «пошуміти», тобто вчинити теракт, на території Києво-Печерської лаври, а саме: за допомогою заздалегідь підготовленої зброї вчинити стрілянину під час великого скупчення людей.

Для контакту із вірогідними виконавцями свідку дали номер мобільного телефону і кодову фразу: «Добрый день, я от N по поводу потолков. Он сказал что вы делаете божественные потолки». Один із завербованих виконавців справді у звичайному житті займався продажем та монтажем підвісних потолків.

Виконавцями були українець і молдаванин, яких, за їх словами, залучив невстановлений громадянин Молдови. Обидва наполягали, що суть їх підробітку була в лише тому, щоб перезаховати зброю з одного тайника в інший. Вони це робили двічі — у жовтні і в листопаді 2023 року в лісовому масиві неподалік Києва, по вулиці Пирогівський шлях. За другим разом їх затримали.

Один із виконавців ще в липні 2024-го за угодою був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно. Співучасть у підготовці теракту йому не інкримінували і він зобовʼязався співпрацювати зі слідством, надаючи викривальні показання на інших осіб.

Другого виконавця судили в загальному порядку і звинувачували в готуванні терористичного акту. Хоча він стверджував, що про наміри вчинити терористичний акт на території Києво-Печерської лаври нічого не знав.

Роботу йому запропонував громадянин Молдови, з яким він познайомився приблизно за три роки до описаних подій. Обвинувачений працював водієм-далекобійником і перевозив вантаж із Литви до Болгарії, прямуючи через Польщу. Одного разу він відпочивав на парковці у Польщі і прокинувся від шуму. Поки він спав троє невідомих намагалися викрасти вантаж і пальне з його вантажівки. Один незнайомець відкручував кришку бака, а інший різав тент на причепі. Вискочивши із автівки, він намагався зупинити зловмисників, однак сили були нерівні. У цей час до місця події підʼїхала автівка, з якої вийшли декілька чоловіків і допомогли йому розігнати нападників. Один із тих, хто допоміг, виявився його земляком, був також із Молдови і вони обмінялися номерами телефонів. Новий знайомий у мобілці був записаний як «Брат».

Восени 2023-го «Брат» запропонував обвинуваченому роботу, а саме поїхати до Києва і допомогти своєму знайомому перезаховати «залізо». За це обіцяв 600 доларів.

У підсумку суд вирішив, що докази не підтверджують, що обвинувачений знав, яка мета використання зброї, яку він переховував.

Від участі у підготовці теракту чоловіка виправдали. А за незаконне поводження зі зброєю засудили до 5 років вʼязниці. Строк рахується із моменту його затримання у листопаді 2023-го.