Підліток помер після ін’єкції рештків метелика: поліція з’ясовує чи був це онлайн-челендж

В Бразилії 14-річний хлопець Даві Нунес помер після того, як вколов собі в ногу рештки розчавленого метелика, змішані з водою.

Джерело: CNN Brasil, The Daily Mail, The New York Post

Спочатку хлопець сказав батькові, що поранив ногу під час гри. Але коли його стан погіршився, Даві зізнався медикам, що пішов до аптеки, змішав рештки метелика з водою, а потім впорснув рідину собі в ногу. Через тиждень перебування в лікарні підліток помер.

Поліція зараз очікує на повні результати розтину, а також з’ясовує, чи не було це частиною онлайн-челенджу. Деякі бразильські ЗМІ відкрито припускали, що він взяв участь в експерименті, який побачив в інтернеті, хоча сам Даві, як кажуть, заперечував це перед своєю смертю.

Чому могла настати смерть?

Луїс Фернандо Д. Релвас, фахівець лікарні Санта-Марселіна, припустив, що Даві міг померти від емболії, інфекції або алергічної реакції.

“Ми не знаємо, як він приготував цю суміш, або розмір фрагментів, які йому вдалося ввести в тіло”, – сказав Релвас.

За словами фахівця, в шприці могло залишитися повітря, що призвело до емболії — закупорки кровоносної судини.

Професор Марсело Дуарте, директор Зоологічного музею Університету Сан-Паулу і фахівець з метеликів, сказав: “Метелики мають складну біологію, і рідини, присутні в їхніх тілах, не були глибоко вивчені з точки зору їхньої токсичності для людини”.

Молочай, яким харчуються метелики монархи ще гусеницями, насправді є отруйним токсином і зберігається в їхньому організмі. Саме це робить метелика монарха несмачним для хижаків, хоча експерти поспішили зазначити, що кількість цих токсинів, як правило, занадто мала, щоб становити серйозний ризик для здоров’я людини. // Букви