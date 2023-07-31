Підмінював золото на біжутерію: столичні правоохоронці затримали шахрая

Зловмисник замовляв через Інтернет прикраси з дорогоцінного металу, а коли оглядав на пошті товар, то непомітно міняв його на підробку. За скоєне аферисту загрожує до трьох років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 звернулася працівниця одного із відділень пошти у Святошинському районі столиці та повідомила, що після перевірки клієнтом посилки виявила невідповідність товару. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка задокументувала злочин.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що хлопець замовляв через Інтернет ювелірні прикраси з золота, а коли оглядав їх на пошті, то непомітно міняв на біжутерію та відмовлявся від посилки. Оплату за товар фігурант обирав шляхом накладеного платежу.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили ймовірного шахрая. Раніше судимого за грабіж 27-річного мешканця Київщини затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а отримане злочинним шляхом майно вилучили.

Зловмисник ошукав двох громадян у Святошинському районі столиці, заволодівши майном на суму близько 50 тисяч гривень. Наразі у слідства є всі підстави вважати, що затриманий причетний до інших аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.

Слідчі, за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва