Підозру отримав ОПЗЖшний «гауляйтер» росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький

Так, на Запоріжжі колишній нардеп-регіонал Євген Балицький, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від Опозиційного блоку, сприйняв повномасштабне російське вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції.

Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження «О временной организации общественного порядка», яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати «громадські загони», які мали слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності.

Ще одного чиновника підозрюють у співпраці з рашистами на Херсонщині. Депутат Херсонської обласної ради Віталій Булюк запропонував свою кандидатуру на посаду голови так званої «Херсонської митниці».

Він виступив з ініціативою перед окупантами нібито започаткувати митне оформлення товарі через «Херсонську митницю», яку загарбники тимчасово взяли під свій контроль.

Наразі обом зрадникам оголошено про підозри за ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ