Підозру отримали нафтотрейдери з Херсона, які під час окупації міста були «під дахом» ФСБ та заправляли російські танки

За матеріалами Служби безпеки і Національної поліції підозру отримали керівники Херсонської компанії-нафтотрейдера, які допомагають рф встановлювати окупаційний режим на тимчасово захопленій частині півдня України.

За даними слідства, директор і бухгалтер цієї фірми пішли на співпрацю з російською фсб ще на початку повномасштабного вторгнення.

«Під дахом» російської спецслужби підприємці налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників.

Після переправлення пального з українського півострова до Херсона нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті.

Для цього використовували власну автозаправну станцію на території обласного центру.

За наявними даними, у такий спосіб фігуранти поставили загарбникам понад 300 тонн пального на більше ніж 20 млн у гривневому еквіваленті.

Також колаборанти «перереєстрували» власну компанію за російським «законодавством» та відкрили рубльові рахунки в одному з московських банків.

Крім того фігуранти чинили тиск на працівників підприємства, змушуючи їх отримувати російські паспорти. У разі відмови – погрожували звільненням та «відповідною заявою» до каральних органів рф.

Під час звільнення Херсона обоє зловмисників втекли разом з російськими окупантами на тимчасово захоплену частину регіону.

При обшуках на підприємстві виявлено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочини фігурантів.

На підставі зібраних доказів їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва фігуранти переховуються за межами підконтрольної Україні території, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і притягнути до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України