Підозру отримав блогер-ухилянт, який після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка.

За матеріалами справи, він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Служба безпеки України