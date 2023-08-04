Підозру отримав російський олігарх, який забезпечує російську армію набоями для вбивств українців

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха, президента футбольного клубу «ЦСКА» (Москва) Євгена Гінера, який причетний до фінансування збройної агресії рф.

Фігурант входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва росії і безпосередньо сприяв кремлю у розв’язанні та веденні війни проти України.

За даними слідства, після 24 лютого 2022 року Гінер як власник російського «АТ «КБАЛ ім. Кошкіна» дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів.

Таким чином, це підприємство-монополіст постачає значну кількість боєприпасів для різних видів стрілецької зброї, які російські загарбники отримали з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також фігурант через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine, до якої входять Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та ЕК Севастопольенерго.

Крім того, використовуючи афілійовані комерційні структури, Гінер володіє низкою готелів, металургійних заводів і торговельних центрів на території нашої держави.

Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції про конфіскацію відповідних російських активів у дохід України.

Крім того, у 2019 році Гінер побудував у тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі дві теплоелектростанції, які під’єднали до електромереж росії.

Тим самим він створив штучну енергозалежність українського півострова від країни-агресора.

На підставі зібраних доказів російському олігарху повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України).

Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України