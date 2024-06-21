Підозру отримав «запутінець» з Кременчука – російський актор Гогунський, який закликав до війни проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України.

Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих рф територіях України.

При цьому виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. «сво» та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни рф проти України на медіа майданчиках рупорів кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління СБ України у Вінницькій області