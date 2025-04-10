Підозру в ухиленні від військової служби отримав депутат від забороненої політичної партії

Служба безпеки спільно з ДБР викрили депутата Вінницької обласної ради, обраного від забороненої партії «ОПЗЖ», який ухилявся від військової служби.

За даними слідства, наприкінці 2022 року депутата мобілізували до однієї з військових частин у Вінницькій області.

Проте, всупереч існуючого порядку та наказів командира, він не перебував на робочому місці та не виконував жодних завдань, пов’язаних і несенням військової служби. Разом із цим, фігурант безпідставно щомісячно отримував військові виплати.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 409 (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Депутату загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Державним бюро розслідувань та Національною поліцією за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Управління СБ України у Вінницькій області