Підозрювана у вбивстві чоловіка намагалась влаштувати вибух у квартирі, щоб приховати злочин

У Вінниці зловмисниця залишила тяжко травмованого сокирою 76-річного чоловіка в квартирі, відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху. Сама ж із 13-річним сином потерпілого переїхала до одного із готелів міста.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, повідомив поліцію про злочин син потерпілого. 25 січня близько першої години ночі хлопчик зателефонував на спецлінію поліції 102 та розповів, що мачуха побила його батька. Також дитина повідомила, що травмований чоловік залишився у квартирі за місцем проживання, а вони перебувають в готелі.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, яка викликала швидку допомогу. Потерпілий був ще живий, але врятувати 76-річного чоловіка лікарі не змогли.

Попередньо встановлено, що між потерпілим та його цивільною дружиною виник конфлікт. Після суперечки 40-річна жінка, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, сокирою вдарила кілька разів чоловіка по голові. Залишивши потерпілого помирати, вона зібрала усі цінні речі і гроші та поїхала до готелю, де її затримали поліцейські.

Знаряддя злочину поліцейські вилучили під час проведення невідкладних слідчих дій.

Слідчим управлінням поліції розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення.

Жінка затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Триває розслідування.

Відідл комунікації поліції Вінницької області