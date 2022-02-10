Підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП мільярдер Ярославський утік у Лондон

Поліція Харківщини викликає на допит Олександра Ярославського, як можливого учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув чоловік.

Як інформує Україна молода, про це повідомляє пресслужба МВС.

Попередньо поліцейські встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», невстановлений автомобіль, що рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від трьох до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до три років або без такого.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

Сьогодні з’ясувалося, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.