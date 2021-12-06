Підозрюваного у «мінуванні» харківського вокзалу затримано та взято під варту

За процесуального керівництва Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річному раніше судимому чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч. 1 ст. 259 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 грудня 2021 року чоловік, який звільнився декілька днів тому з місць позбавлення волі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив телефонний дзвінок на лінію екстреного виклику «102».

Під час розмови, чоловік повідомив працівникам поліції про підготовку вибуху в приміщені вокзалу в смт. Нова Водолага.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

3 грудня 2021 року Харківським районним судом Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура