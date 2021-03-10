Підозрюваного у нападі з ножем на поліцейського взято під варту на 2 місяці

За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області повідомлено про підозру 29-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків (ст. 348 КК України).

За даними слідства, 3 березня 2021 року підозрюваний завдав співробітнику батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУ Нацполіції в Луганській області удар кухонним ножем в область серця. Інцидент стався під час перевірки документів правоохоронцями, які виїхали на виклик громадян до одного з житлових будинків міста.

Працівника поліції госпіталізували до лікарні. Завдяки бронежилету тяжких наслідків вдалося уникнути.

Наразі Сєвєродонецький міський суд Луганської області розглянув погоджене прокурором клопотання слідчого та обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється Сєвєродонецьким районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Луганській області, триває. Проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.

Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)