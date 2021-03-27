Підозрюваного у вбивстві пенсіонера у Золочівському районі затримали на львівському вокзалі

Як з’ясували правоохоронці, раніше судимий 33-річний мешканець Чернівецької області завдав чоловіку смертельні тілесні ушкодження, заволодів його майном та втік з місця події.

25 березня, близько 15.30, до поліції надійшло повідомлення від фельдшера одного з сіл Золочівського району про те, що в приватному будинку виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомила поліція Львівської області, пише Dailylviv.

На місці події працювали оперативники управління карного розшуку та управління кримінального аналізу, слідчі відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №2 та Золочівського районного управління поліції.

Під час огляду криміналісти виявили різані рани на руках загиблого та тілесні ушкодження у ділянці голови.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 33-річний мешканець Чернівецької області. Після вчиненого він заволодів грошовими коштами та іншим майном пенсіонера і втік з місця події.

26 березня оперативники карного розшуку затримали зловмисника на залізничному вокзалі у Львові. Речові докази у нього вилучено та скеровано на експертизу.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.