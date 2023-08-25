Підозрюваного у зберіганні дитячої порнографії затримали на спробі підкупу начальника міграційної поліції Львівщини

5 000 євро запропонував фігурант кримінального провадження посадовцю поліції за уникнення відповідальності. За спробу підкупу службової особи йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До працівників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся начальник управління міграційної поліції Львівщини та повідомив про пропозицію йому неправомірної вигоди.

Виявилося, що хабар працівнику поліції запропонував 46-річний чоловік, який є фігурантом кримінального провадження, розпочатого за фактом зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області.

Намагаючись уникнути покарання, чоловік вирішив домовитись із поліцейським про закриття «справи», а також видалення заборонених файлів з телефону, який вилучений як речовий доказ. За це запропонував посадовцю поліції 5 000 євро.

За викритим фактом слідчі поліції Львівщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі ГУНП у Львівській області затримали фігуранта кримінального провадження у службовому кабінеті поліцейського відразу після передачі йому обіцяної суми.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру. Тепер чоловік понесе відповідальність не лише за зберігання дитячої порнографії, а й за підкуп посадовця поліції.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України