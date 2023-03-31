Підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини на Тячівщині взяли під варту без застави

Тячівська окружна прокуратура в суді відстояла необхідність застосування до пари співмешканців, підозрюваних у зґвалтуванні малолітньої дівчинки, найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Прокурором було обґрунтовано необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, з чим погодився слідчий суддя та ухвалив рішення щодо перебування осіб в ізоляції від суспільства під час ведення досудового розслідування. Щодо дівчинки – наразі вона перебуває у безпечному місці.

Нагадаємо, вчора матері потерпілої та її співмешканцю повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини, зберіганні дитячої порнографії та вчиненні домашнього насильства (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 КК України). Крім того, жінку підозрюють у вчиненні стосовно цієї дитини сексуального насильства (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому.

Усі обставини вчинених правопорушень встановлюють, досудове розслідування здійснює Тячівський районний відділ поліції ГУ Нацполіції в Закарпатській області. Водночас наголошуємо на недопустимості розголошення деталей провадження, які можуть зашкодити інтересам дитини чи перебігу слідства.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури