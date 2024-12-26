Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої взято під варту та збільшено суму застави

За процесуального керівництва та принципової позиції ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-ка річного чоловіка, за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 309 КК України).

За даними слідства, чоловік зґвалтував 15-ти річну дівчину вчиняючи на неї психологічний тиск. У разі відмови від інтиму він погрожував поширенням у мережі інтернет відео сексуального характеру за її участю.

Чоловіка затримано та визначено заставу з мінімальною сумою для цієї категорії злочинів – 242 240 грн. Не погоджуючись із таким рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду. Рішенням суду скаргу прокурора задоволено частково та збільшено розмір застави до 605 600 грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ВП №2 Фастівського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура