Підозрювану у хабарництві заступницю начальника райвідділу поліції затримано та відсторонено від посади

Слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва розглянуто клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником прокуратури області, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 600 грн заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Миколаївської області, яка підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, судом підозрювану відсторонено від займаної посади.

Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині визначення застави в апеляційному порядку.

Нагадаємо, неправомірну вигоду посадова особа отримала від громадянина за не притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у сфері обігу наркотиків.

30 квітня 2021 року протиправну діяльність поліцейської було припинено.

Миколаївська обласна прокуратура