Підозрювану у хабарництві заступницю начальника райвідділу поліції затримано та відсторонено від посади
Слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва розглянуто клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником прокуратури області, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 600 грн заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Миколаївської області, яка підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України).
Крім того, судом підозрювану відсторонено від займаної посади.
Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині визначення застави в апеляційному порядку.
Нагадаємо, неправомірну вигоду посадова особа отримала від громадянина за не притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у сфері обігу наркотиків.
30 квітня 2021 року протиправну діяльність поліцейської було припинено.
Миколаївська обласна прокуратураTweet