Підозрюваний у підготовці вбивства посадовця МОЗ ще й організував лабораторію з виготовлення амфетаміну

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До стійкого злочинного угруповання входило семеро мешканців Києва та Київської області. Вони обладнали нарколабораторію у приватному будинку на Київщині, а збували готовий «товар» у столиці, отримуючи щомісяця понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Викрили членів наркоугруповання працівники Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі поліції Києва спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури.

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував 36-річний киянин, якого наразі підозрюють у замаху на вбивство Першого заступника Міністра охорони здоров’я. Зловмисник орендував будинок у Бучанському районі, де облаштував нарколабораторію, потужності якої дозволяли виготовляти до 10 кг амфетаміну щомісяця.

До незаконної діяльності він залучив шістьох фігурантів, віком від 22 до 35-ти років, чітко розподіливши між ними обов’язки. 29-річний товариш організатора, відповідав за виготовлення амфетаміну, ще двоє фігурантів допомагали йому у лабораторії. Готову ж продукцію вони зберігали за місцем мешкання 35-річної спільниці, яка разом з рештою фігурантів забезпечувала збут «товару» на території столиці. Сам же організатор забезпечував постачання прекурсорів, контролював рух коштів, отриманих від збуту, й розподіляв їх між усіма членами групи.

Правоохоронці, за силової підтримки спецпризначенців ППОП та КОРД, затримали наркодилерів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час серії обшуків поліцейські вилучили пакунки з амфетаміном, Альфа-PVP, МДМА, а також лабораторне обладнання, прекурсори, «чорнові» записи, зброю, набої та гранату.

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

Лідеру та ще трьом активним членам угруповання вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені у складі організованої групи. Вирішується питання щодо оголошення підозр решті фігурантів. За вчинене їм загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

поліцейські києва затримали наркодилерів, які щомісяця виготовляли та збували близько 10 кілограмів амфетаміну (відео)

Відділ комунікації поліції Києва

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