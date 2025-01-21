Підозрюваний у підготовці вбивства посадовця МОЗ ще й організував лабораторію з виготовлення амфетаміну

До стійкого злочинного угруповання входило семеро мешканців Києва та Київської області. Вони обладнали нарколабораторію у приватному будинку на Київщині, а збували готовий «товар» у столиці, отримуючи щомісяця понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Викрили членів наркоугруповання працівники Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі поліції Києва спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував 36-річний киянин, якого наразі підозрюють у замаху на вбивство Першого заступника Міністра охорони здоров’я. Зловмисник орендував будинок у Бучанському районі, де облаштував нарколабораторію, потужності якої дозволяли виготовляти до 10 кг амфетаміну щомісяця.

До незаконної діяльності він залучив шістьох фігурантів, віком від 22 до 35-ти років, чітко розподіливши між ними обов’язки. 29-річний товариш організатора, відповідав за виготовлення амфетаміну, ще двоє фігурантів допомагали йому у лабораторії. Готову ж продукцію вони зберігали за місцем мешкання 35-річної спільниці, яка разом з рештою фігурантів забезпечувала збут «товару» на території столиці. Сам же організатор забезпечував постачання прекурсорів, контролював рух коштів, отриманих від збуту, й розподіляв їх між усіма членами групи.

Правоохоронці, за силової підтримки спецпризначенців ППОП та КОРД, затримали наркодилерів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час серії обшуків поліцейські вилучили пакунки з амфетаміном, Альфа-PVP, МДМА, а також лабораторне обладнання, прекурсори, «чорнові» записи, зброю, набої та гранату.

Лідеру та ще трьом активним членам угруповання вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені у складі організованої групи. Вирішується питання щодо оголошення підозр решті фігурантів. За вчинене їм загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва