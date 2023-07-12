Підозрюваний у розбещенні малолітньої дівчинки мешканець Мукачева перебуватиме під вартою без права на заставу

Мукачівська окружна прокуратура в судовому засіданні відстояла необхідність застосування найбільш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави – до 62-річного місцевого жителя. Його підозрюють у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Подія трапилася цими вихідними в м. Мукачево. Підозрюваний зустрів на вулиці 8-річну дівчинку та силоміць відвів її на берег р. Латориця. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав чіплятися до дитини, торкатися її тіла та вчиняти інші розпусні дії. Протиправні дії закарпатця вчасно помітили перехожі та повідомили правоохоронців. Того ж дня чоловіка затримали.

Відомо, що мешканець Мукачева неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі. Наразі розслідування його протиправних дій триває.

За інкримінований чоловіку злочин законодавством передбачене ув’язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури