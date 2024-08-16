Підозрюваний у скоєнні грабежу, який вистрибнув з другого поверху зали суду в Одесі, затриманий

Чоловіка доправили в лікарню з переломом ноги. Тепер йому загрожує покарання не лише за грабіж, а й за втечу з-під варти.

Вчора поліцейські затримали в процесуальному порядку 22-річного жителя Одеси за підозрою у вчиненні правопорушення, кваліфікованого за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих сьогодні в Суворовському районному суді м. Одеси молодикові був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одразу після ухвали рішення суду, перебуваючи під конвоєм територіального підрозділу поліції, зловмисник здійснив спробу втечі, вистрибнувши з вікна другого поверху адміністративної будівлі.

Правопорушника поліцейські затримали. Попередньо, він отримав тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому пʼяткової кістки.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув’язненні. За цей злочин молодикові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Одещини