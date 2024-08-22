Підозрюваний у вбивстві 42 жінок утік з-під варти. У причетності підозрюють п’ятьох поліцейських

У Кенії п’ятьом поліціянтам висунули обвинувачення у причетності до втечі з-під варти підозрюваного у вбивстві 42 жінок.

Про це повідомляють CBS News та BBC.

У липні 33-річний Коллінз Джумайсі Халуша зізнався у вбивстві та розчленуванні з 2022 року 42 жінок, зокрема своєї дружини. Однак 20 серпня він та ще 12 еритрейців втекли з дільниці поліції в столиці Кенії — Найробі.

Втечу 13 ув’язнених виявили о 5 ранку, коли офіцери здійснювали звичайний обхід камер, щоб подати ув’язненим сніданок. У дворику, де затримані могли гуляти на свіжому повітрі, правоохоронці побачили розрізаний дротяний дах, розповіли в поліції.

Глава національної поліції Кенії Гілберт Масенгелі заявив, що попереднє розслідування встановило — втеча відбулася за допомогою «інсайдерів».

21 серпня перед судом постали п’ятеро з восьми поліціянтів, яких підозрюють у причетності до втечі. Поліція вимагає взяти їх під варту на 14 днів для завершення розслідування.

Поліціянти називають Халушу «серійним убивцею-психопатом, який не поважає людське життя та гідність». Водночас, за словами адвоката підозрюваного, той скаржився, що зізнання з нього вибили.

12 інших ув’язнених, які втекли з Халушею, були громадянами Еритреї, затриманими за нелегальний в’їзд до країни.

У Кенії це вже друга за пів року втеча підозрюваного у резонансній справі. У лютому з дільниці поліції утік Кевін Кангете, якого звинувачують у вбивстві своєї дівчини в США у 2023 році.

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Халушу затримали менш ніж за три дні після виявлення дев’яти понівечених тіл у покинутому кар’єрі в Найробі. За даними поліції, жертвам було від 18 до 30 років — і всі вони були вбиті в однаковий спосіб.

Убивства викликали шок і обурення у суспільстві. Багато хто запитував, чому правоохоронці не змогли виявити тіла раніше, адже вони лежали приблизно за 100 метрів від дільниці поліції.

Люди також дивувалися, як підозрюваний міг непомітно для поліції убити 42 людини протягом двох років. Незалежний орган з нагляду за поліцією навіть розпочав розслідування, щоб встановити, чи не причетні самі поліціянти до вбивств після «широко поширених тверджень про причетність поліції до незаконних арештів та викрадень».

Виявлення розчленованих тіл відбулося в той час, коли країна все ще не відійшла від загибелі близько 400 адептів культу голодної смерті. Лідер культу Пол Маккензі нібито закликав своїх послідовників морити себе голодом, щоб «піти побачити Ісуса». // hromadske