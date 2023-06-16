Підпал автомобіля біля СТО у Харкові — чоловіка судитимуть за низку злочинів (фото)

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка. Мешканець Харкова обвинувачується у низці злочинів, один з них — підпал автомобіля.

За даними слідства, 15 березня цього року чоловік побачив біля в’їзду в СТО по вул. Автострадна набережна автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», пофарбований у камуфляжний колір. Обвинувачений облив автівку легкозаймистою рідиною і підпалив. Виникла пожежа, вогонь перекинувся на сусідній автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter». Обидві автівки зазнали пошкоджень.

Обвинувачений обрав саме цей автомобіль невипадково — чоловік вважав, що підпалений ним автомобіль належить військовослужбовцю ЗСУ. Сам обвинувачений при цьому мав проросійські погляди. Під час обшуку, який проводили правоохоронці за місцем його мешкання, чоловік публічно заперечував збройну агресію рф проти України. Він намагався переконати присутніх, що дії держави-агресорки є правомірними, у той час як українська влада є нібито «незаконною та фашистською». Також чоловік заявив, що очікує на захоплення зс рф України та зміни її прапору.

Крім того, в ході обшуку у обвинуваченого виявлено та вилучено канабіс, який він збирався вжити пізніше.

Також встановлено, що в 2019 році на підставі постанови суду за ч. 2 ст. 130 КУпАП України чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами на три роки. Однак обвинувачений вирішив не виконувати рішення суду і продовжив їздити за кермом. Щоб це виглядало законно, у 2021 році він «замовив» виготовлення підробленого водійського посвідчення, яке в подальшому використовував, аби безперешкодно водити автомобіль.

Чоловіку інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили, пособництво у підробленні документа і його використання, незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 382, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України).

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура