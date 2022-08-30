Підпільні гральні зали з доходом у ₴1 млн. щомісяця – повідомлено про підозру 13 учасникам злочинного угруповання

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва за результатами тривалих слідчих дій припинено діяльність розгалуженої мережі підпільних гральних закладів у м. Києві та викрито 13 осіб, які забезпечували її функціонування (ч. 1 ст. 255 ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 2032 КК України).

Підпільні гральні заклади працювали в різних районах столиці із забезпеченням суворої конспірації. Кожне з приміщень, яке використовувалося учасниками угруповання, було оформлено на підставних осіб, обладнано комп’ютерами з встановленим програмним забезпеченням, яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, системою відеоспостереження, а також необхідними для повноцінного функціонування закладу меблями, інтернет-зв’язком, іншим обладнанням та місцями для відпочинку клієнтів.

Персонал закладів підбирався після ретельної перевірки та працював позмінно без документального оформлення. Для заохочення гравців їх безкоштовно пригощали напоями в якості компліменту від закладу та надавали можливість грати в борг.

У межах слідства правоохоронці припинено незаконну діяльність 4 підпільних гральних закладів, які діяли на території міста Києва.

Дохід одного грального закладу, за попередніми даними, становив від 900 тис. до 1 млн гривень в місяць.

Під час обшуку приміщень вилучено понад 60 одиниць комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, чорнові записи обліку доходів та витрат гральних закладів, мережеве обладнання, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 13 учасникам злочинної організації. Серед них: організатори, «бухгалтери», адміністратори та оператори-касири. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводилися прокурорами спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР Нацполіції України та слідчими Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві.

Київська міська прокуратура