Підпільний покер-клуб у Харкові та зали з ігровими автоматами в Запоріжжі – припинено діяльність 6 незаконних гральних закладів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, на території Харкова та Запоріжжя функціонувала мережа нелегальних гральних закладів, які працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

У Харкові заклад спеціалізувався на проведенні ігор у покер.

В Запоріжжі працювали п’ять незаконних гральних закладів з ігровими автоматами. Вони розташовувались у нежитлових приміщеннях та функціонували в закритому режимі, без розпізнавальних вивісок і реклами. Про свій візит клієнти домовлялись з адміністратором заздалегідь.

Правоохоронці провели низку обшуків на території Харкова та Запоріжжя, у ході яких виявлено та вилучено вісім столів для гри в покер, карти для гри в покер, «фішки» для ставок різних номіналів, ігрові автомати, мобільні телефони, комп’ютерну техніку і грошові кошти.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та провадження незаконної діяльності.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з детективами ТУ БЕБ у Полтавській області, співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області, Східного регіонального управління Держприкордонслужби України та мобільної групи «ДОЗОР» Держприкордонслужби України.

Офіс Генпрокурора