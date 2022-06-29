Підполковника поліції засуджено до 6 років позбавлення волі за збут амфетаміну у особливо великих розмірах

За підтримання обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок ексспівробітнику одного з районних відділів поліції Київщини, викритого на збуті психотропних речовин у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підполковник поліції, старший оперуповноважений з особливих доручень Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області налагодив механізм збуту серед наркозалежних осіб психотропної речовини – амфетамін, який у свою чергу отримував від оптових постачальників.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано декілька фактів збуту правоохоронцем амфетаміну загальною масою близько 1,3 кг.

За результатом судового розгляду Білоцерківський міськрайонний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості та призначив чоловіку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Обвинувачений звільнений з лав поліції та перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГОУ ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура