Підприємець незаконно захопив територію узбережжя Азовського моря для будівництва бару

Захищено суспільні інтереси щодо охорони земель прибережної захисної смуги. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури викрито громадянина на самовільному захваті та забудові пляжної зони Азовського моря, розташованої поблизу с. Степанівка Перша.



За даними слідства, місцевий підприємець з метою розширення власного бізнесу самовільно захопив землю на узбережжі Азовського моря. Без оформлення відповідних документів та дозволів збудував на ній пляжний бар.



Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура