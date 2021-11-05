Підприємство, яке «присмокталося» до державного газопроводу, могло спричинити техногенну аварію

Співробітники Служби безпеки України виявили несанкціоноване під’єднання одного з підприємств Житомирщини до газопроводу. Такі протиправні дії могли спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

За попередніми даними, зловмисники викрадали природний газ для опалення адміністративної будівлі та виробничих складів обласного підприємства. Незаконне підключення до газової магістралі завод-виробник здійснив під виглядом проведення робіт із благоустрою території. Завдані державі збитки фахівці оцінюють у 47 млн грн.

Крім того, такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Падіння тиску у газопроводі та аварійне блокування газопостачання як підприємства, так і осель мешканців мікрорайону, порушення герметичності й цілісності самої газової магістралі, ставило під загрозу стабільну діяльність критично важливої сфери життєзабезпечення і створювало передумови до аварійної ситуації з тяжкими наслідками.

Непромислові споживачі газу в райцентрі, окрім того, що наражалися на небезпеку, ще й сплачували за тепло для менеджменту підприємства, оскільки обсяги викраденого природного газу списували як «втрати» і включали до тарифу за транспортування природного газу.

За матеріалами СБУ розпочато розслідування за ч. 2 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх деталей справи, у тому числі вивчаються обставини незаконного підключення підприємства до газопроводу та уточнюються обсяги незаконно відібраного природного газу.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно з ГУ Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ