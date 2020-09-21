Підприємством, яке займалось оптовою торгівлею металами, відшкодовано ₴3 млн. збитків, завданих держбюджету

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури області у вересні поточного року направлено до суду кримінальне провадження за підозрою головного бухгалтера одного із підприємств Одещини у несплаті податків в сумі 3 млн гривень.

Слідством встановлено, що головний бухгалтер підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля металами, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, у період з січня по листопад 2019 року, не відобразила у бухгалтерському обліку операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, чим умисно занизила податок на додану вартість та податок на прибуток підприємства.

Такі незаконні дії призвели до ненадходження до державного бюджету України податків у сумі 3 млн гривень.

За результатами заходів, вжитих під час розслідування, завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. У зв’язку з цим до суду направлено клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Державна фіскальна служба України