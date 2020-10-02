Підприємцем з Київщини відшкодовано майже ₴3 млн. збитків, завданих державі від несплати податків з операцій з нерухомістю 

Податковою міліцією ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури у вересні поточного року

направлено до суду кримінальне провадження за підозрою в умисному ухиленні від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору громадянина, який без відповідної державної реєстрації у якості суб’єкта підприємницької діяльності, здійснював систематичний продаж нерухомого майна та надавав послуги з обслуговування житлових будинків.

Завдяки вжитим у ході розслідування заходам, завдані державі збитки в сумі 2,9 млн. грн. відшкодовані у повному обсязі.

Невдовзі суд розгляне питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

ГУ ДФС у Київській області