Підприємця підозрюють у розкраданні на постачанні продуктів харчування для військовослужбовців

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва за результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру підприємцю за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між підприємцем та військовою частиною був укладений договір на закупівлю 10 тис кг м’ясопродуктів – м’ясних консерв для харчування військовослужбовців.

Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала військовій частині цей товар. У подальшому посадові особи військової частини провели розрахунок з продавцем.

Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи поставлені м’ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тис грн.

У межах розслідування вказаного кримінального провадження також перевіряється причетність групи підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям.

З метою збору та фіксації доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також відбору зразків продукції, поставленої на виконання інших договорів, на підставі ухвал суду на підприємствах проведено обшуки.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття здійснено прокуратурою спільно зі слідчим відділом Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора