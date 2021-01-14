Підприємця, який 2 роки отримував пільги за нібито працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, засуджено до 8 років позбавлення волі

Після п’ятирічного судового розгляду вирок суду вже вступив у силу.

Раніше директор кількох підприємств впродовж 2012-2014 років вносив в офіційні документи, які у подальшому подавав до державних установ, неправдиві відомості про фактичну чисельність працюючих на одному із очолюваних ним підприємств осіб з обмеженими можливостями, безпідставно отримуючи у такий спосіб пільги з оподаткування.

В наслідок таких дій зловмисник фактично незаконно заволодів коштами з державного бюджету на загальну суму близько 4 млн гривень. В подальшому він намагався легалізувати їх, шляхом оформлення «фіктивних» операцій з купівлі-продажу товарів та надання послуг з рядом інших підконтрольних йому підприємств.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження накладено арешти на суму понад 12 млн гривень.

Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності. Також з нього та з очолюваних ним підприємств має бути стягнуто на користь держави понад 20 млн гривень заподіяної шкоди.

Державна фіскальна служба України