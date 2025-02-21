Підприємець намагався продати «Укрзалізниці» російські електронагрівачі неналежної якості, використавши підроблені сертифікати

Встановлено, що підприємець спонукав керівників приватного товариства взяти участь у тендері філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» на закупівлю високовольтних патронних електронагрівачів, які потім сам планував поставити від імені переможця закупівлі.

Для того, щоб відповідати умовам тендеру, він вирішив використати підроблений сертифікат відповідності товарів та документ, про те, що підприємство вже постачало такі електронагрівачі іншому товариству, таким чином воно є надійним постачальником.

Зрештою товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. Надалі організатор цієї схеми планував поставити залізничникам електронагрівачі російського виробництва, що не відповідають умовам тендеру.

В останній момент правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню 330 тис. гривень за продукцію неналежної якості.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру підприємцю, який використав підроблені документи задля перемоги у тендері «Укрзалізниці», що призвело до укладення угоди, за якою він мав отримати майже 330 тис. гривень (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури