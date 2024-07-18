Підприємець отримав ₴800 тис. за консерви для Київській міській військовій адміністрації, які так і не поставив

У березні 2022 року під час активної фази наступу рф на території Київщини приватне товариство приєдналося до трьохстороннього договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, укладеного між Київською міською військовою адміністрацією та АТ «Укрзалізниця», яка оплачувала поставлені продукти. Договір передбачав поставку рибних консервів.

На виконання умов договору на рахунок товариства за консерви перерахували аванс в розмірі понад 800 тис. гривень.

У подальшому, директор товариства – громадянин Туреччини, не маючи на меті виконувати домовленості, перерахував гроші з банківського рахунку товариства на валютний рахунок, відкритий у іншій країні, з метою їх подальшого виведення.

Таким чином підприємець завдав бюджету збитки на понад 800 тис. гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 37-річному директору товариства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима в особливо великих розмірах під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Київська міська прокуратура