Підприємець продавав електроенергію держпідприємству за завищеним тарифом, чим завдав збитків державі на суму ₴51,7 млн. 

Викрили махінацію з заволодіння бюджетними коштами слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у 2019-2021 роках директор товариства, яке спеціалізується на виробництві електроенергії від сонячних електростанцій, продавав державному підприємству електроенергію, вироблену третьою чергою під виглядом другої, та таким чином фіктивно збільшував ціну за сплату по «зеленому» тарифу.

Як наслідок, зловмисник, продавши «світло» за завищеним коефіцієнтом розрахунку вартості, безпідставно отримав з бюджету країни понад 51,7 млн грн.

Наразі слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва