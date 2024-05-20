Підприємець з Дніпропетровщини ошукав батька загиблого військового на суму понад ₴2,5 млн.

Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений – місцевий підприємець, дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв’язку із загибеллю його сина на війні, який служив в Збройних Силах України.

Під час особистих зустрічей він переконав потерпілого, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв.

Обвинувачений пообіцяв за грошову винагороду у сумі 2,5 млн грн «вирішити питання» з правоохоронцями.

Будучи заляканим, потерпілий передав вказані кошти.

Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого на загальну суму 2,7 млн грн, а також направлено до суду цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 7 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури