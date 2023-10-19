Підприємець з Харківщини здійснював господарську діяльність у взаємодії з окупантами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річному підприємцю за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації смт Великий Бурлук місцевий підприємець, який займався роздрібною торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, налагодив робочі зв’язки із загарбниками.

Щоб отримати привілейоване ставлення від окупантів, підозрюваний оформився суб’єктом господарювання відповідно до російського законодавства. Підприємець здійснював торгівлю товарами, які завозив з тимчасово окупованих територій Харківської, Луганської областей та рф, сплачуючи податки в казну держави-агресорки.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура