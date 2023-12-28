Підприємець з Харкова не виконав договір щодо проведення інтернету до шкіл, проте «вивів» через фіктивну фірму понад ₴700 тис. з бюджету

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора харківського підприємства. Йому інкриміновано: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, службове підроблення та вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження майна, а також вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2019 року між відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ укладено договір щодо проведення інтернету до шкіл району. Сума угоди склала понад 1 млн гривень.

Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором. Крім того, у нього не було обладнання для належного виконання робіт. Щоб таки виконати умови договору, він залучив провайдера як субпідрядника. Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.

Провайдер виконав всі необхідні роботи, за що підрядник заплатив йому всього близько 350 тисяч гривень з бюджетних грошей, які він отримав від відділу освіти.

Але і на цьому злочинний шлях ділка не закінчився. Він уклав ще один договір з фірмою, що підконтрольна йому, нібито вони теж виконували послуги з проведення інтернету. Насправді його фіктивна компанія нічого не виконувала.

Таким чином, підприємець, не виконавши умов договору, заволодів бюджетними коштами у сумі понад 700 тисяч гривень.

Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду Харківської області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводив СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура