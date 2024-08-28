Підприємець збудував кафе й комерційну нерухомість на самовільно захопленій ділянці біля столичного озера Тельбин

Загалом, на незаконній забудові ділянок, що належать територіальній громаді міста Києва та розташовані в прибрежно-захисній смузі озера, чоловік заробив понад два мільйони гривень.

Злочинну діяльність фігуранта викрили слідчі відділу поліції у річковому порту Київ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури. Фігурант – 60-річний місцевий мешканець, директор товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомив начальник відділу поліції в річковому порту Київ Олександр Юхта, підприємець самовільно захопив частини пʼяти земельних ділянок площею 0,15 гектара у прибрежно-захисній смузі озера Тельбин, що у Дніпровському районі столиці:

«З метою прибутку чоловік збудував там кафе та вісім нежитлових будинків, загальною площею понад 650 квадратних метрів, які здавав в оренду іншим підприємцям. Проте, жодних правоустановчих документів та дозволу на будівництво він не мав. Попередньо відомо, що чоловік заробив на своїх незаконних забудовах понад два мільйони гривень».

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на незаконно зведені об’єкти нерухомості, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне будівництво або на самовільно зайнятій земельній ділянці. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва