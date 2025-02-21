Підприємець зірвав у Вінниці мобілізаційні заходи, звільнивши «заднім числом» 21 військовозобов’язаного працівника

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 34-річному жителю м. Вінниці повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підозрюється, що засновник і власник товариства з обмеженою відповідальністю у сфері оптової торгівлі харчовими продуктами сприяв уникненню військовозобов’язаними мобілізації.

Встановлено, що до 2024 року у фірмі підозрюваного було офіційно працевлаштовано лише двох працівників (директор і головний бухгалтер), решта працювали без оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Водночас протягом літа 2024 року власник ТОВ офіційно працевлаштував за трудовими договорами 27 осіб, в тому числі військовозобов’язаних.

На підставі чисельності працівників та інших критеріїв підозрюваний отримав від Вінницької обласної військової адміністрації для підприємства статус критично важливого для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення, що дозволило оформити відстрочку від призову на військову службу собі та іншим військовозобовʼязаним працівникам.

Надалі обласна адміністрація скасувала статус критичності для ТОВ, відтак власник мусив оновити анкетні дані працівників у Вінницькому об’єднаному міському ТЦК та СП.

Утім замість цього він «заднім числом» звільнив 21 працівника, в тому числі заброньованих, а до центру комплектування надав відомості про відсутність запитуваної категорії осіб, крім себе та ще 3-х військовозобовʼязаних працівників, які мають право на відстрочку з інших підстав.

Відтак своїми діями підозрюваний перешкодив законній діяльності Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП з виконання мобілізаційних заходів на території Вінницької області, необхідних для надання відсічі збройній агресії російської федерації проти України в період воєнного стану.

За вказаний злочин передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури