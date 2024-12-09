Підприємці мають повернути у комунальну власність землю біля водойми у Святошинському районі та знести кафе на ній

За позовом Святошинської окружної прокуратури м. Києва територіальній громаді міста мають повернути ділянку водного фонду на вул. Миколи Ушакова, де працює самочинно побудоване кафе.

Прокуратурою під час здійснення представницької діяльності в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» було встановлено розміщення самочинно збудованого кафе площею 232 кв.м на березі водойми у Святошинському районі.

При цьому, первинна реєстрація права власності на вказане майно відбулась на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва, яке насправді не ухвалювалось.

Надалі на підставі низки правочинів право власності на цю нерухомість зареєстровано за товариством, яке продовжило використовувати земельну ділянку без належних документів та з порушенням вимог Водного та Земельного кодексів України.

Реагуючи на порушення, Святошинська окружна прокуратура звернулась до районного суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до фізичних осіб та товариства. В позові прокурори просили усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду загальною площею майже 0,07 га шляхом скасування державної реєстрації права власності на самочинно збудований заклад харчування, визнання правочинів недійсними та повернення ділянки територіальній громаді міста Києва.

За результатами судового розгляду позов прокурора задоволено у повному обсязі.

Приватне підприємство зобов’язали повернути земельну ділянку місту у придатному для використання стані, у тому числі шляхом знесення нежитлової будівлі – кафе загальною площею 232 кв.м та інших споруд.

Пресслужба Київської міської прокуратури