Підприємці та директор КП незаконно заволоділи частиною підвалу житлового будинку вартістю ₴3,5 млн. та влаштували там м’ясний цех

Підприємці взяли в оренду нежитлові приміщення на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку по вул. Академіка Доброхотова у місті Києві. При цьому вони розуміли, що орендовані приміщення технічно поєднані з підвалом будинку, де знаходиться вантажний ліфт, окремий сходовий марш між нежитловими приміщеннями першого поверху і підвалу. Попри це, підприємці самовільно почали використовувати їх як цех з переробки та зберігання м’ясної продукції.

Згодом вони захотіли оформити право власності на цю частину нерухомості. Для цього «придбали» приміщення у чоловіка, який ніби то був їх власником, а насправді заволодів ними завдяки підробці документів.

Внаслідок таких дій нежитлові приміщення житлового будинку загальною площею понад 500 кв.м. вартістю 3,5 млн грн. вибули з комунальної власності.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Чотирьом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні частиною комунального приміщення за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Київська міська прокуратура