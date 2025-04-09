Підприємця підозрюють в організації бізнесу з оренди авто без сплати понад ₴21 млн. податку

Викрили схему з ухилення податків оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, керівник товариства, що спеціалізується на оренді автомобілів, отримав від контрагентів на рахунки компанії понад 116 млн. грн. як оплату за надані послуги. При цьому, він «забув» вказати у податковій звітності дані про отриманий його компанією прибуток. У такий спосіб ухилився від сплати податків до держбюджету понад 21 млн. грн.

На підставі отриманих доказів директору товариства повідомили про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України