Підприємця судитимуть за завдані громаді збитки на суму понад ₴300 тис. під час улаштування укриття в дошкільному закладі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами, складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року відділом освіти Глевахівської селищної ради Київської області із директором одного із підприємств заключено договір про проведення поточного ремонту підвального приміщення (улаштування укриття) закладу дошкільної освіти.

Однак, під час проведення ремонтних робіт, підприємець з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на улаштування укриття, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, штучно збільшивши об’єми проведених робіт та вказавши роботи, які не проводилися.

Через дії обвинуваченого територіальній громаді завдано понад 300 тис. грн збитків. Прокурором заявлено позов на суму вказаних збитків.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура