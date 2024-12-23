Підприємця та інженера з технагляду підозрюють у заволодінні ₴400 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю з Чернігівщини у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану у великих розмірах, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) та інженеру з технагляду у видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у квітні 2023 року комунальним некомерційним підприємством Семенівської міської ради Чернігівської області укладено з приватним підприємцем та інженером з технічного нагляду договори на виконання робіт з технічного переоснащення існуючої котельні на суму 948 тис. грн.

Однак, розуміючи, що роботи, визначені договором, виконані не в повному обсязі, а вартість матеріалів і устаткування завищена, підрядник вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо їх обсягу та вартості. Інженер з технічного нагляду підписав та скріпив печаткою зазначені документи.

Як наслідок, зловживаючи своїм службовим становищем, підрядник заволодів бюджетними коштами на суму понад 400 тис. грн.

На даний час вирішується питання щодо обрання підприємцю запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури