Підприємця з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі: організовував вивезення зерна до РФ

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підприємець з смт Великий Бурлук активно співпрацював з окупантами. Так, займаючись господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, він налагодив стійкі робочі зв‘язки з так званою «ВГА Купянского района».

Насамперед, колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до РФ, зокрема до Бєлгородської області.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура