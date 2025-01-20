Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад ₴1,2 млн. на встановленні газових лічильників

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора директору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, приватне підприємство, яке здійснює свою діяльність в м. Луцьку, уклало договір з місцевим оператором газорозподільчої мережі на встановлення побутових лічильників газу.

Проте, службові особи цього підприємства, не встановивши лічильники в повному обсязі, підписали акти виконаних робіт на весь їх об’єм. Це стало підставою для перерахування підприємству усіх коштів за договором та призвело до нанесення оператору газорозподільчої мережі понад 1,2 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора