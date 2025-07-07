Підприємця зобов’язали повернути у власність громади Києва землю біля озера Тельбін, на якій без дозволів побудували ресторан

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд ухвалив рішення про повернення незаконно зайнятої земельної ділянки по проспекту Павла Тичини, 18 у власність громади шляхом знесення самочинно збудованого ресторанного комплексу.

Прокуратура встановила порушення у використанні земель комунальної власності, що призвело до самовільної забудови ділянки площею 0,1301 га.

На цій земельній ділянці протягом кількох років без належних дозвільних документів та погодження з органом місцевого самоврядування були споруджені численні нежитлові приміщення і допоміжні об’єкти. При цьому для реєстрації права власності використовувалися підроблені документи із завідомо неправдивими відомостями, зокрема, в декларацію про готовність об’єкта до експлуатації були внесені недостовірні дані щодо площі будівель та їх техніко-економічних показників.

За результатами проведення земельно-технічної експертизи підтверджено, що споруди загальною площею понад 470 квадратних метрів розміщені на землі комунальної власності без правових підстав.

Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Подільської окружної прокуратури та зобов’язав власників нерухомості звільнити самовільно захоплену земельну ділянку від незаконно зведених споруд і привести її у стан, придатний для подальшого використання територіальною громадою столиці.

Пресслужба Київської міської прокуратури