Підприємицю Альону Шевцову готуються судити заочно за організацію грального бізнесу

Голосіївський районний суд 1 липня отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Шевцову звинувачують у організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі інтернет і відмиванні доходів злочинного походження. Менеджерки банку вважаються пособницями.

Кримінальну справу розслідувало Бюро економічної безпеки після того, як Національний банк зʼясував, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки більше 20 підконтрольних Шевцовій компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор в мережі Інтернет.

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. За оцінками правоохоронців, така схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.

У результаті негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано спілкування обвинувачених як щодо обслуговування банківських рахунків компаній, так і щодо роботи сайтів з іграми. В одній із розмов менеджерка доповідає Шевцовій про проблеми у роботі гральних сайтів і у подальшому за її вказівкою вживає заходів до усунення цих проблем.

7 березня 2023 року Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон через пункт пропуску «Ягодин» та назад не поверталась. 9 березня аналогічно виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно підозри їм заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, нібито, виїхала в Обʼєднані Арабські Емірати.

30 квітня 2025-го БЕБ повідомило про затримання у Польщі менеджерки «Айбокс банку» Ірини Циганок і початок процедури екстрадиції.

Розшук обвинуваченої

Альона Шевцова — дружина колишнього заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. У 2018-му Шевцов брав участь у конкурсі на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Тоді у ЗМІ зʼявилися фото автомобіля, розкішних квартир і заміського будинку поліцейського і його дружини, а також світлини ресторану в центрі Києва — Touch Cafe і ресторану-клубу «Золоте руно» в Одесі. Через журналістські публікації Шевцова не призначили керівником ДБР.

У 2020 році BIHUS.info також публікувало розслідування, присвячене нерухомості Альони Шевцової.

У квітні 2025-го Рада нацбезпеки і оборони застосувала до Альони Шевцової економічні санкції. Підприємиця у Facebook назвала це атакою на її бізнес із боку корумпованих чиновників. Вона стверджує, що має особистий конфлікт із колишнім начальником Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артемом Шилом і ексзаступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким, а також керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком.

Шевцова повідомила, що її чоловік від початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у бойових діях, а вона перерахувала кошти на армію, купила бронеавтомобілі для військових та ін.